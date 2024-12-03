Адвокат рассказала, сможет ли Петросян лишить квартиры старшую дочь

Адвокат Елена Сенина рассказала, что выписать человека, который давно не проживает в квартире, несложно, поэтому Евгению Петросяну, который подал в суд на свою старшую дочь Викторину, скорее всего, это удастся, сообщает kp.ru .

Петросян хочет выписать из московской квартиры свою старшую дочь от первого брака Викторину, которая давно живет в США, для этого известный юморист обратился в суд.

По данным интернет-издания, 79-летний Петросян подал иск в Мосгорсуд к своей 56-летней дочери. Речь идет о квартире на Ростовской набережной в Москве площадью 34 квадратных метра стоимостью около 20 миллионов рублей. Викторина — кино- и телепродюсер, живет в Нью-Йорке, она замужем за американцем и в Россию возвращаться не планирует.

После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой, которая родила ему двоих детей.

Адвокат Елена Сенина предположила, что Петросян решил подать в суд для того, чтобы продать или подарить квартиру.

«Самое очевидное — это продажа недвижимости. Либо другая сделка, например, дарение имущества. Может быть, в силу возраста речь идет о завещании, дальнейшей судьбе квартиры. Возможно, это делается как раз с целью того, чтобы в квартире не были зарегистрированы третьи лица», — сказала Сенина.

По ее мнению, выписать дочь через суд юмористу не составит труда, так как снять с регистрационного учета человека, который давно не проживает в квартире, несложно. При условии, что нет пожизненного проживания или приватизации.

«Это займет буквально одно-два судебных заседания», — добавила адвокат.