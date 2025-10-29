Адвокат Моргенштерна* ответил на обвинения в имущественных спорах

По словам защитника, речь идет о давно завершенных судебных разбирательствах, которые не содержат ничего нового. Жорин подчеркнул, что все процессы завершились в их пользу, и никаких проблем не возникло.

Адвокат также отметил редкое совпадение позиций с коллегой Добровинским, указав, что у заявителя изначально отсутствовали законные основания для предъявления требований как к его подзащитному, так и к другому артисту — певцу Филиппу Киркорову.

Ранее сообщалось, что саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился в Минэкологии Подмосковья с просьбой изъять у исполнителя Алишера Моргенштерна* участок береговой полосы, который прилегает к владению рэпера.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

