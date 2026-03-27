Адвокат Алешкин допустил, что суд удовлетворит иск Долиной

Адвокат Алешкин: суд встанет на сторону Долиной в иске на 176 млн руб

Балашихинский суд Московской области 31 марта рассмотрит иск певицы о взыскании 176 млн рублей с мошенников, осужденных за аферу с квартирой в центре Москвы.

Адвокат отметил, что ущерб был установлен в рамках уголовного дела.

«Вред установлен оценочным способом, то есть была проведена экспертиза в рамках уголовного дела. Плюс есть подтверждение стоимости квартиры и сопутствующий вред — оплата юристов и адвокатов. Если заявленные траты могут быть подтверждены документально, то суд с высокой степенью вероятности их взыщет», — отметил Алешкин.

Он добавил, что при включении в иск компенсации морального вреда ее размер также подлежит оценке.

«Как правило, суд занижает эти суммы. Хотя в случае с Долиной может и не будут занижать… Здесь шансы в целом хорошие, думаю, что-то суд присудит. Но получит ли она что-то физически или нет — вопрос открытый», — подчеркнул адвокат.

Иск подан к Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе. Ранее их приговорили к срокам от четырех до семи лет колонии и штрафам до 1 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.