Администрация Мурома отреагировала на полуголый танец около памятника ВОВ

В Муроме задержали девушку, танцевавшую в откровенном образе на площади Победы рядом с памятником Великой Отечественной Войны. Стало известно, что об этом думает администрация города, сообщает Газета.ru .

Власти уже в курсе произошедшего. В администрации заявили, что для таких выступлений «с элементами стриптиза» больше подходит «ночной клуб». Они добавили, что для корректной оценки действий женщины необходимо привлечение правоохранителей и медиков.

«Администрация округа Муром располагает информацией о задержании сотрудниками полиции женщины, которая на площади Победы совершала провокационные действия», — заявили в ведомстве.

Ранее данная девушка совершала попытку устроиться работать в городское управление культуры. Ей было отказано из-за отсутствия для нее мест в штате. Должности специалиста по танцам в учреждении нет, а для другой позиции девушке не хватало образования.