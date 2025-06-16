8,5 тыс человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках» в выходные

15 июня прошли очередные концерты III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством заслуженного артиста РФ Егора Дружинина. Концерты посетили 8,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино собрал 2,5 тыс. зрителей, в парке «Пехорка» Балашихи — 3,5 тыс., в Центральном парке Реутова — 2,5 тыс.

Финалистами отборочных концертов стали: студия современного танца «Палитра» (г. о. Пушкинский), Амалия Латыпова (танцевальный коллектив Lans Dance Company), студия танцев SKILL UP ART OF MOTION, студия танца «АртиДенс» (команда HOMIES) (г. о. Балашиха), Кристина Рыжова (школа танцев L.DANCE), центр танцевальной культуры «Pro-движение» (г. о. Реутов).

Перед зрителями выступили популярные танцоры, победители и участники телевизионных проектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Виталий Уливанов, София Милютина, Герман Рамазанов, Вишня, Влад Ким и др. В составе жюри Егор Дружинин и Леша Карпенко. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина.

Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов. Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Фестиваль организован при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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