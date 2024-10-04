83 показа российских и зарубежных дизайнеров пройдет на Московской неделе моды

На Московской неделе моды пройдет 83 показа российских и зарубежных дизайнеров. Участники и гости получат возможность познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России, сообщили РИАМО в пресс-службе организаторов мероприятия.

Московская неделя моды проходит в центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 9 октября. На мероприятии пройдут показы именитых и молодых брендов, лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино.

Всего свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран.

За шесть дней планируется провести 83 модных показа.

Кроме того, с 5 по 9 октября в «Манеже» будет работать открытый маркет, где можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Вход по предварительной регистрации на сайте.

На фестивале короткометражного кино World Fashion Shorts можно увидеть фильмы режиссеров из Аргентины, Белоруссии, Колумбии, Мексики и Турции. Лучшие фильмы, отобранные международным экспертным советом, покажут в центре дизайна Artplay 5 октября.

Организатор Московской недели моды — фонд моды при поддержке правительства Москвы.