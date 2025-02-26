8 марта отпразднуют в Чеховском округе

8 и 9 марта музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» организует праздничную программу «О, женщины, женщины…», приуроченную к международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут экскурсия по выставке «Дорогой, многоуважаемый… Дом!», музыкальная программа с песочной анимацией «Весна улыбается мне…», в которой картины будут создаваться по мотивам произведений А. П. Чехова, концерт саксофонной музыки.

В завершении праздника артисты мелиховского театра покажут зрителям спектакль «Скамейка», поставленный по пьесе Александра Гельмана режиссером Татьяны Ворониной. Это рассказ о двух одиноких людях, ищущих любви и душевного тепла. В постановке использованы элементы музыкального спектакля, чтобы подчеркнуть эмоции, переживаемые героями.

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

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