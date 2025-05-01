75-летие Егорьевской детской музыкальной школы отметили в ДК им. Г. Конина

Открыл юбилейный вечер Оркестр преподавателей школы, с поздравлениями к коллективу и ученикам обратились представители городской администрации. Далее зрители смогли насладиться ярким концертом школы — свои номера подарили зрителям воспитанники и выпускники: участница проекта «Голос» Анастасия Рынгач, ансамбли гитаристов, виолончелистов, народных инструментов, солисты фортепианного отделения, секстет мальчиков вокального класса, а также Хор «Преображение», Хор «Надежда» и вокалисты школы.

За красивыми номерами — 75 лет усердной работы руководителей, педагогов, учащихся… Учебное заведение открыли в 1950 году. Оно стало одним из первых профессиональных учреждений культуры в Егорьевске. В пяти небольших кабинетах работали 7 преподавателей по классам фортепиано, скрипки, виолончели и баяна — выпускники Академии музыки им. Гнесиных, Московской и Одесской консерваторий. Немало трудностей было пережито, заложились свои традиции, образовались сильные коллективы.

Сегодня педагогический коллектив школы состоит из 44 человек, трое из которых награждены почетными знаками Губернатора Московской области «За труды и усердие» и «Благодарю», двое имеют звание «Заслуженный работник культуры Московской области». Школа получила новые учебные площади, значительно увеличился контингент, освоено новое музыкальное направление — хоровое пение. Обучение в школе ведётся на 11 видах музыкальных инструментов, а также в вокальных классах. Музыкальная школа выпустила уже более 2,5 тысяч юных музыкантов.

«75 лет — солидный возраст. И все покоренные вершины — это, в первую очередь, заслуга дружного профессионального коллектива. Школьная жизнь продолжается, и каждый день будут писаться новые страницы ее истории. Ведь юбилей — это не только итоги, но и заявка на будущее!» — отметили в Управлении культуры и туризма администрации г. о. Егорьевск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.