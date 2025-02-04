72 федеральных музея проведут 270 мероприятий в честь 80-летия Победы в ВОВ

С участием 72 федеральных музеев в стране проведут 270 мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В их числе 4 больших военно-патриотических музейных комплекса, сообщила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры РФ Елена Харламова.

«Все это говорит о том, что в каждом музее на территории России есть документы, связанные с Великой Отечественной войной», — сказала Харламова.

Она добавила, что в 4 федеральных музеях России хранится более полумиллиона предметов, связанных с Великой Отечественной войной.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.