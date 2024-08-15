7 экскурсионных маршрутов создали в рамках фестиваля «Портал 2030–2050» в Москве

Гости столичного фестиваля «Портал 2030–2050» смогут посетить десятки различных экскурсий на территории инновационного центра «Сколково» по 6 сентября, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заммэра Москвы — руководителя аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, в общей сложности познавательные прогулки длятся свыше 60 часов. Чтобы принять участие в экскурсиях, надо пройти предварительную регистрацию.

«Событие проходит в рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“. Для москвичей и туристов подготовили 7 маршрутов, демонстрирующих разные технологические разработки. Например, посетители могут выпить приготовленный роботом-бариста кофе и поиграть с механической собакой российского производства», — сказала Сергунина.

17, 18, 20, 24 и 25 августа, 3, 5 и 6 сентября на одном из экскурсионных маршрутов можно узнать, как устроены умные машины, посмотреть на их работу.

Еще один маршрут — о профориентации — будет работать для школьников и их родителей 17–19, 20, 21, 24, 25, 29 августа, 3, 5 и 6 сентября. Им расскажут, какие отрасли будут активно развиваться и какие новые специалисты там потребуются.

На экскурсиях о технологиях виртуальной и дополненной реальности 30 августа и 6 сентября можно будет протестировать VR-тренажеры, развивающие культуру безопасности на производственных, строительных и промпредприятиях.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР

На четвертом маршруте 17–19, 21, 24, 25 августа и 4 сентября гостей познакомят с разработками, помогающими спасать человеческие жизни.

30 августа в испытательно-лабораторном комплексе «Сколкова» специалисты покажут, как создаются, моделируются и испытываются инновационные материалы и конструкции.

19 и 21 августа, 4, 5 и 6 сентября гости узнают о решениях на базе ИИ для автоматизации «умных» домов и зданий. Они ознакомятся с программно-техническими комплексами и сервисами в электроэнергетике.

Космические разработки презентуют с 16 по 18, 21, 24, 25, 29 августа и 5 сентября. Речь идет об инновациях для квантовых вычислений, современной сети внеземных станций и сопутствующей инфраструктуре.

На фестивале «Портал 2030–2050» рассказывают о технологиях будущего. В него вошли арт-выставка, соревнование цифровых художников, деловая программа, выступления ученых и диджей-сеты.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит более чем на 30 площадках в разных районах столицы, где представлены достижения в различных сферах.