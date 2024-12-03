67 регионов России представили свою культуру на международном форуме в Коломне

29 ноября в Коломне прошли мероприятия международного форума по вопросам сохранения нематериального этнокультурного достояния народов России. В работе форума приняли участие представители 67 регионов России, Белоруссии и Кыргызстана, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Во Дворце культуры «Коломна» были подведены итоги экспедиционных исследований, работала выставка по итогам городских этнокультурных проектов.

С приветственным словом к участникам форума обратилась заведующий отделом развития библиотечной деятельности и межмуниципального взаимодействия управления цифровой трансформации, развития культурно-досуговой, библиотечной деятельности, художественного творчества и межмуниципального взаимодействия министерства культуры и туризма Московской области Юлия Зуева.

«Московская область всегда рада гостям из регионов, тем более приветствовать здесь, в древней Коломне, лучших из лучших в области нематериального культурного достояния. При поддержке ГРДНТ им. Поленова Подмосковье стало центром притяжения и объединения научного подхода и лучших практик этнографов», — передала Юлия Зуева приветствие заместителя министра культуры и туризма Московской области Олега Дядькова.

На форуме были представлены общие результаты трехлетнего цикла фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России и подробно рассказано об экспедициях 2024 года, которые прошли в Нижегородской, Самарской, Сахалинской областях, Марий Эл, Дагестане и других регионах. Также состоялась премьера фильма «Волчье. Дорога из песка», снятого в рамках федерального проекта по созданию медиаконтента о нематериальном этнокультурном достоянии. В музыкальной программе форума приняли участие творческие фольклорные коллективы из разных регионов России.

Завершился форум показом фольклорно-этнографического спектакля «Марфа Иванова» в исполнении Заслуженного коллектива народного творчества Липецкой области фольклорного ансамбля «Воскресение».

Мероприятие реализовано при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках нацпроекта «Культура» и цикла фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного наследия.

Организатор: ГРДНТ имени В. Д. Поленова, АНО «Культурный регион» при поддержке министерства культуры Московской области и администрации г. о. Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.