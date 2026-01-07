62-летняя звезда «Очень страшного кино» Трка умерла в США

сегодня в 16:05

В офисе судебно-медицинской экспертизы Сан-Диего в американской Калифорнии подтвердили информацию. Сын женщины заявил, что не знал о вероятных болезнях артистки, из-за которых она могла умереть.

Трка была известной бодибилдершей. Она появлялась в популярных фитнес-журналах.

Обрела известность по роли мисс Манн в известной американской комедии 2000 года «Очень страшное кино».

Трка умерла еще 12 декабря 2025 года. Однако о смерти телеканал NBC News сообщил только 7 января 2026.

Актриса играла в пяти фильмах. Также участвовала в телевизионных проектах.

