62-летняя звезда «Очень страшного кино» Трка умерла в США
Фото - © кадр из фильма «Очень страшном кино»
62-летняя бодибилдерша и звезда «Очень страшного кино» Джейн Трка умерла. Причина неизвестна, сообщает РЕН ТВ.
В офисе судебно-медицинской экспертизы Сан-Диего в американской Калифорнии подтвердили информацию. Сын женщины заявил, что не знал о вероятных болезнях артистки, из-за которых она могла умереть.
Трка была известной бодибилдершей. Она появлялась в популярных фитнес-журналах.
Обрела известность по роли мисс Манн в известной американской комедии 2000 года «Очень страшное кино».
Трка умерла еще 12 декабря 2025 года. Однако о смерти телеканал NBC News сообщил только 7 января 2026.
Актриса играла в пяти фильмах. Также участвовала в телевизионных проектах.
