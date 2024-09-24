61 тыс антикварных предметов продали на винтажном маркете в Москве за 3 месяца

В столице на Чистопрудном бульваре более трех месяцев работал винтажный маркет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». За это время было продано свыше 61 тысячи антикварных предметов, сообщает пресс-служба фестиваля.

Антиквариат от союза коллекционеров России

Все лето москвичи и гости столицы могли полюбоваться на антикварные личные вещи, посуду, открытки, бижутерию, статуэтки и многое другое. Лидером по продажам стала букинистическая продукция. Продано около 7000 книг и 4500 пластинок.

На прилавках красовались и драгоценности от союза коллекционеров России — дулевские сервизы, богдановичские столовые наборы, миниатюрные скульптуры Ленинградского фарфорового завода, бронницкие чайные пары.

Неделя космоса

Особенно понравилась гостям неделя космоса, на которой выставили альбом с фотоснимками с космических кораблей «Союз 4» и «Союз 5». Они стартовали с космодрома Байконур и осуществили первую в мире стыковку пилотируемых кораблей.

Снимки замгендиректора НПО «Энергия» Георгию Совкову подарил участник миссии Алексей Елисеев. На выставке также представили пластинку с настоящим голосом Юрия Гагарина.

Неделя Олимпиады-80

В ходе недели Олимпиады-80 прошли лекции о ее символе — демонстрировали фигурки деревянных, пластмассовых, фарфоровых Топтыгиных. Их выпускали по эскизам всеми заводами СССР.

Посетителям также рассказали, как технически заставляли летать главного Потапыча страны. Фигура была высотой 8 метров и весила 64 кг. Ее сделали из 150 кв. м прорезиненной ткани на заводе НИИ резиновой промышленности.

День памяти Виктора Цоя

Эту дату отмечали в середине августа. На винтажном рынке на виниле звучали любимые всей страной песни. Гости смогли погрузиться в атмосферу квартирников и рок-концертов в СССР. Все хором пели песни «Кукушка» и «Звезда по имени Солнце».

Рядом с мини-фотовыставкой из восьми черно-белых снимков знаменитого музыканта продавались книги, значки, открытки, статуэтки, вымпелы и пластинки времен Цоя. Каждые два часа гости участвовали в викторине, они угадывали песни группы «Кино».

Получить заветные пластинки и другие артефакты можно было на аукционе. Полученные средства пошли на помощь подопечным благотворительных фондов столицы.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходил с 1 июня по 8 сентября на более чем 600 площадках мегаполиса. В рамках мероприятия состоялось более 40 типов встреч, концертов, выставок, лекций, соревнований, экскурсий для разных возрастных групп.