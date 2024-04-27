сегодня в 13:17

60-летняя топ-модель Макферсон снялась без штанов в фотосессии для Elle

Австралийская актриса и дизайнер, 60-летняя Эль Макферсон на фотосессии для Elle позировала только в белой рубашке с черным поясом-корсетом, сообщает Lenta.ru .

Публикация появилась в социальных сетях французского фэшн-фотографа Жиля Бенсимона.

Модель надела белую рубашку с черным поясом-корсетом, черные трусы. На пальце можно заметить объемное серебристое кольцо. Дополнил образ макияж и небрежная укладка.

Кроме того, в рамках фотосессии она примерила топ, рубашку, облегающую латексную юбку телесного оттенка до колена и остроносые туфли на высоких каблуках.