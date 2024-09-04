В Павловском Посаде пройдет Открытый бардовский фестиваль «Серебряная струна»

Третий Открытый бардовский фестиваль «Серебряная струна» состоится в Павловском Посаде 6 сентября. В 18:00 в городском парке культуры и отдыха выступят авторы-исполнители бардовской песни из Павлово-Посадского городского округа, а также ближайших городов Восточного Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы приглашаем всех наших гостей провести вечер пятницы в теплой, уютной атмосфере. Бардовская песня, или как ее еще называют, авторская песня под гитару –это попытка человека поделиться с социумом своим видением мира, своими чувствами и переживаниями. Звуки игры на гитаре погружают слушателя в абсолютно разные ощущения и миры. Можно отвлечься от бытовых проблем и отдохнуть „душой“, насладится мелодичным звучанием струн и голосом автора произведения. На нашей площадке встретятся барды не только родного нам городского округа, но и наши соседи, что придаст вечеру еще больший колорит. По опыту проведенных фестивалей можно сказать, что этот дружеских концерт никого не оставит равнодушным», — отмечает руководство Парка культуры и отдыха Павлово-Посадского городского округа.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.