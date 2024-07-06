В Павловском Посаде стартовали концерты, посвященные Дню семьи, любви и верности
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
6 июля в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа прошел праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, передает пресс-служба администрации городского округа.
«Я от лица Главы нашего городского округа и от себя лично поздравляю вас с этим замечательным, теплым и семейным праздником! Пусть в душе царит гармония, в семьях мир и любовь! Здоровья вам и вашим близким», — поприветствовал гостей праздника заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Игорь Ордов.
Свои творческие номера подарили павловопосадцам:
— вокальная группа «Ностальгия», руководитель Ольга Титова
— вокальный ансамбль «Созвездие», руководитель Иван Трохин
— Надежда Илларионова, руководитель вокальной студии «Мастерская Алисы»
— коллектив эстрадного танца «Феерия», руководитель Ирина Ирвачева.
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