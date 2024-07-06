В Павловском Посаде стартовали концерты, посвященные Дню семьи, любви и верности

«Я от лица Главы нашего городского округа и от себя лично поздравляю вас с этим замечательным, теплым и семейным праздником! Пусть в душе царит гармония, в семьях мир и любовь! Здоровья вам и вашим близким», — поприветствовал гостей праздника заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Игорь Ордов.

Свои творческие номера подарили павловопосадцам:

— вокальная группа «Ностальгия», руководитель Ольга Титова

— вокальный ансамбль «Созвездие», руководитель Иван Трохин

— Надежда Илларионова, руководитель вокальной студии «Мастерская Алисы»

— коллектив эстрадного танца «Феерия», руководитель Ирина Ирвачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.