500 человек поучаствовали в акции «Бумбатл» на джазовом фестивале в Подмосковье

Около 500 гостей за 2 дня смогли познакомиться с акцией «Бумбатл» на Международном фестивале «Jazzовые сезоны» в подмосковном музее-заповеднике «Архангельское», сообщает пресс-служба Всероссийского экологического движения «Экосистема».

«Спасибо каждому, кто заглянул к нам в шатер!» — говорится в сообщении.

Все желающие могли сыграть в «БумБаскет», смастерить фоторамки из газет, научиться сортировать макулатуру, послушать лекцию о переработке бумажного вторсырья и найти новые экопривычки. Наиболее активные ребята после прохождения квета получили подарки от движения «Экосистема».

XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» проходил 23 и 24 августа в музее-заповеднике «Архангельское» в городском округе Красногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема экологии всегда актуальна для региона.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.