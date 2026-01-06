50 победителей игры «Историческое путешествие» посетили Кремлевскую елку

По словам депутата, на протяжении двух суток множество семейств совершили экскурс в героическое прошлое родной страны. Интеллектуальное соревнование «Историческое путешествие» собрало 10 тысяч участников. И 25 наиболее увлеченных и эрудированных семейств были вознаграждены по заслугам — им вручили по два билета на Кремлевскую елку.

«Я искренне рад, что ребята и их родители смогли увидеть эту магию своими глазами: волшебные декорации, потрясающее представление, атмосферу настоящего праздника. Эта сказка — не просто развлечение. Она учит самому важному: нужно смело мечтать и обязательно идти к своей цели», — написал Коган.

Депутат также поздравил всех с приближающимся светлым праздником Рождества Христова. Он также порадовался за победителей игры, что эта запоминающаяся поездка обернулась настоящим рождественским сюрпризом.

«Пусть чудо, которое они увидели на сцене, живет в их сердцах весь год», — добавил депутат.

