50 победителей игры «Историческое путешествие» посетили Кремлевскую елку
Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости
6 января 50 триумфаторов игры «Историческое путешествие» стали гостями Кремлевской елки — центрального новогоднего представления страны. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Коган.
По словам депутата, на протяжении двух суток множество семейств совершили экскурс в героическое прошлое родной страны. Интеллектуальное соревнование «Историческое путешествие» собрало 10 тысяч участников. И 25 наиболее увлеченных и эрудированных семейств были вознаграждены по заслугам — им вручили по два билета на Кремлевскую елку.
«Я искренне рад, что ребята и их родители смогли увидеть эту магию своими глазами: волшебные декорации, потрясающее представление, атмосферу настоящего праздника. Эта сказка — не просто развлечение. Она учит самому важному: нужно смело мечтать и обязательно идти к своей цели», — написал Коган.
Депутат также поздравил всех с приближающимся светлым праздником Рождества Христова. Он также порадовался за победителей игры, что эта запоминающаяся поездка обернулась настоящим рождественским сюрпризом.
«Пусть чудо, которое они увидели на сцене, живет в их сердцах весь год», — добавил депутат.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.