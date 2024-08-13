47,5 тыс человек посетили выставку «Маковские. Константин и Владимир» в Серпухове

11 августа в Серпуховском историко-художественном музее завершила свою работу выставка «Маковские. Константин и Владимир», которая была открыта в конце декабря прошлого года. За эти месяцы произведения из собрания крупнейших федеральных музеев России и частных коллекций увидели свыше 47,5 тыс. человек. Более 830 билетов были куплены по «Пушкинской карте», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В экспозиции было представлено 88 работ из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина и других, а также из частных коллекций.

Выставка собрала работы всех жизненных этапов братьев Маковских: Константина (1839-1915) и Владимира (1846-1920). Разделение экспозиции на две части, представляющие творческие линии каждого из братьев, дало зрителям возможность сравнить тематику их произведений, технику исполнения, философию творчества. Воссоздание в центральном зале выставки образа «дома Маковских» и «чтений в близком кругу» позволило посетителям почувствовать атмосферу, в которой формировались и жили Владимир и Константин. Второе название выставки — «Живописное прочтение». Оно говорит о повествовательности образов, созданных художниками, а литературные цитаты из произведений XIX века, сопровождавшие картины, помогали зрителям глубже понять живописные произведения Маковских. В рамках выставочного проекта прошли лекции, кураторские экскурсии, мастер-классы и беседы для школьников.

Это первая экспозиция, развернутая в новом выставочном пространстве музея — бывшем «Каретном сарае» — объекте культурного наследия регионального значения, который входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых. Его реставрация продолжалась с 2020 по 2023 год.

Здание, которое в XIX веке использовалось как хозяйственная постройка, приобрело исторический облик и стало еще одной достопримечательностью Серпухова.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.