4,7 млн человек посетили московские театры в 2024 году

В театры Москвы в 2024 году сходили 4,7 млн человек. Эта цифра на 100 тыс. больше, чем в 2023 году, сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

4,7 млн посетителей — новый рекорд для таких учреждений мегаполиса за последние пять лет. Наибольшее количество человек посетили Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр Сатиры и Театр Эстрады.

Посетителей привлекает то, что в российской столице было обновлено большое количество театров. Увеличено качество постановок.

Так, в МАМТ в 2024 году появилось восемь новых спектаклей. В Московском театре оперетты снова играют «Мистер Икс».

В 2024 году, к 100-летию Театра Сатиры отремонтировали его строение на Триумфальной площади. За год до этого была закончена реставрация в Театре Эстрады.

За 10 лет в Москве провели строительство, реконструкцию и капремонт 41 театра.