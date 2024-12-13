47-летняя Анна Ковальчук рассказала о неожиданной беременности

Анна Ковальчук обрела популярность по всей стране после участия в сериале «Тайны следствия». Она была приглашена в проект на начальном этапе своей актерской карьеры и не могла и предположить, что этот сериал станет настолько любимым у зрителей. Сама актриса призналась, что в начале работы на съемках у нее возникали трудности, а позже она обнаружила, что ожидает ребенка, сообщает kp.ru .

Ковальчук вспомнила, что новость о беременности пришла к ней во время съемок «Тайн следствия». Обстоятельства были действительно трудными. В конце первого сезона актриса узнала, что беременна. Ей постоянно хотелось спать, а съемки проходили в морге, тюрьме и на кладбище. Видимо, первые сезоны стали испытанием для ее преданности кино, поделилась Ковальчук.

Сначала актрисе приходилось обедать, присев на корточки, так как стульев не было. У нее остались фотографии, где она ест, опираясь на стену. На съемочной площадке также не было туалетов, и Анне вместе с коллегами приходилось бегать в соседние дворы.

Сегодня условия съемок улучшились: у нее есть личный помощник, предлагающий кофе и завтрак.

Анна Ковальчук стала матерью в 23 года, будучи в браке с актером Анатолием Ильченко. У них родилась дочь Злата. В 2009 году она снова забеременела от своего второго мужа Олега Капустина, и в апреле 2010 года родила сына Добрыню. Сейчас ему 14 лет, он учится в частной гимназии.