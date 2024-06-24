4,5 тыс человек посетили первые концерты фестиваля Чайковского в Подмосковье

21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин начался X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. За первые три дня проекта его посетили более 4,5 тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

«Фестиваль проходит в десятый раз и впервые длится целых 10 дней. При этом мы ожидаем, что его увидят более 10 тысяч зрителей. Мы благодарны Юрию Башмету, благодаря которому в Клину столько лет подряд встречаются артисты мирового уровня и юные музыканты, чей талант только загорается на звездном небосводе. Преемственность поколений и многожанровость — отличительные особенности клинского фестиваля, ставшие его визитной карточкой, и можно с уверенностью говорить, что сегодня это большой праздник не только для жителей и гостей Подмосковья, но и для всей страны», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Одной из важных особенностей фестиваля является проведение концертов под открытым небом. Музыканты представляют свое творчество на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника. Традиционно фестивальную программу открыл Народный артист СССР и художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет. Под его руководством оркестр «Солисты Москвы» исполнил увертюру Моцарта к опере «Свадьба Фигаро» и Серенаду до мажор П. И. Чайковского.

«Мы очень рады, что наш один из самых любимых творческих проектов — Фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину, который в этом году проходит в Юбилейный 10 раз — не просто продолжается, а триумфально развивается. Фестиваль стал настоящим культурным праздником, объединяющим любителей музыки со всех уголков нашей страны и даже из-за рубежа. Конечно, растить такое детище, как фестиваль Чайковского в Клину, невозможно без поддержки. И мы очень благодарны за ежегодное деятельное участие и искреннюю поддержку фестиваля со стороны Губернатора Московской области, правительства Московской области, Министерства Культуры Российской Федерации. Очень важно, чтобы фестиваль объединял вокруг себя людей, и мы это очень-очень ценим. Каждый раз, находясь на этой сцене, я понимаю, что живу не напрасно. Ответственность выступления здесь можно сравнить лишь с посещением пушкинских мест. Пушкин и Чайковский — это наше все», — отметил художественный руководитель проекта и Народный артист СССР Юрий Башмет.

Также на открытии фестиваля прозвучал концерт № 3 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена. Его представил Народный артист РФ Денис Мацуев в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

«Когда на сцене находится Юрий Абрамович — это всегда момент импровизации. На фестивале запланированы и классические, и джазовые программы, но это не значит, что мы не будем импровизировать внутри этих программ. Башмет — это известный джазмен, который может делать любые сиюминутные гениальные импровизации. Магия этого места обязывает ко многому. Спонтанности и импровизации, которые возникают во время концертов с Юрием Абрамовичем, ради них мы здесь», — рассказал Народный артист РФ Денис Мацуев.

Украшением программы стали арии Броски и Генделя в исполнении немецкой оперной певицы Симоны Кермес. По словам артистки, благодаря фестивалю в Клину она стала еще большей поклонницей П. И. Чайковского.

«Я была на экскурсии в музее и узнала очень много интересных фактов о Чайковском. О них мне раньше не было известно. Мне удалось почувствовать, насколько он правдивый и искренний. Чайковский не только гениальный композитор, но и открытый творческий человек», — сказала Кермес.

В этом году в рамках фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского. Международная музыкальная академия для одаренных детей представит серию мастер-классов в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Также гости смогут посетить концерты стипендиатов Губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

«Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского — ожидаемое событие не только для Клина и Подмосковья, но и для всей страны. Мы рады каждый год удивлять публику новыми исполнителями и концертными программами. Но фестиваль в музее-заповеднике — это не только концерты и образовательная программа, но и выставки. В этом году их три. „Елена Образцова. Жить — значит петь“ — совместный проект с благотворительным фондом Елены Образцовой. Выставка „Музыкальные пристрастия князей Юсуповых“ подготовлена музеем-заповедником „Архангельское“ и открылась в преддверии фестиваля. О 10-летней истории Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского рассказывает планшетная выставка, расположенная перед входом в музей-заповедник. Мы счастливы видеть каждого гостя фестиваля. Впереди нас ждет еще много радостных встреч и открытий!» — рассказал директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов.

Фестиваль завершится 30 июня 2024 года. Приобрести билеты можно на сайте музея.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства и Министерства культуры и туризма Московской области и администрации г. о. Клин.

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