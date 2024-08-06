42-летняя певица Подольская рассказала, как относится к своему возрасту

В 2024 году певице Наталье Подольской исполнилось 42 года. Она отметила, что не скрывает свой возраст, сообщает Леди Mail.ru .

Исполнительница рассказала, как относится к наступившему 42-летию. По словам Подольской, она никогда не скрывала свой возраст, в отличие от некоторых своих коллег по сцене.

Звезда отметила, что, наоборот, с удовольствием отвечает на вопросы о том, сколько ей лет. Подольская добавила, что у нее нет причин скрывать свой возраст, ведь в ее жизни все складывается замечательно.

Артистка счастлива в браке, воспитывает вместе с супругом Владимиром Пресняковым двоих сыновей, ее карьера успешно развивается.

В следующем году Подольская и Пресняков отметят 20 лет со дня знакомства. Артистка отметила, что за это время у них с супругом случались разногласия, но их удавалось успешно решать.