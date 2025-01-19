4 млн гостей посетили Музейный город ВДНХ за 2024 год

Власти Москвы сообщили, что за год Музейный город ВДНХ посетили 4 млн человек

За 2024 год число посетителей Музейного города на ВДНХ увеличилось на 60% и достигло в общей сложности 4 млн человек, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2024 году количество посетителей музейного комплекса ВДНХ достигло рекордных показателей — число гостей превысило 4 миллиона человек, продемонстрировав внушительный рост на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Этот выставочный комплекс, включающий более 30 различных площадок, предлагает гостям уникальное путешествие через века — от древних времен появления письма до современных космических достижений. Экспозиции охватывают широчайший спектр тем: промышленность, наука, искусство и традиции разных народов.

В 2024 году особым вниманием публики пользовались три локации: посетители активно интересовались экспозициями музея «АТОМ», с энтузиазмом исследовали центр «Космонавтика и авиация» и часто посещали павильон «Макет Москвы».

Параллельно с приемом гостей велась масштабная работа по обновлению территории: восстанавливались исторические здания, а также создавались инновационные пространства, предназначенные как для обучения, так и для досуга посетителей.