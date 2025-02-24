37 тыс человек посетили мероприятия ко Дню защитника Отечества в парках Подмосковья

23 февраля в 92 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Разрешите поздравить!», посвященное Дню защитника Отечества. На празднике побывали более 37 тыс. жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетители увидели выступления военно-патриотических организаций, концертные программы, смотр военной техники и многое другое. В течение праздника работали полевые кухни и самоварные станции.

Так, в парке им. В. Талалихина округа Подольск прошла выставка оружия и техники от ЦСТ НВП «РОКОТ». Гости участвовали в мастер-классах по сборке-разборке автоматов и оказанию первой медицинской помощи солдатам. Дети создавали своими руками открытки, которые отправят военным в зону СВО.

В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского округа состоялись мастер-класс по мечевому бою, выставка современного вооружения и экскурсия по Аллее Славы. Гости посетили концерт и показательные выступления клуба по специальной строевой подготовке.

В городском парке округа Чехов провели военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования «Путь воина» и праздничную концертную программу при участии духового оркестра «Серебряные трубы». Юные гости участвовали в анимационной программе «Школа богатырей».

В городском парке округа Кашира все желающие приняли участие в военно-спортивной игре «Каширский рубеж» и сделали открытки собственными руками. Также там состоялась концертная программа, по завершении которой подвели итоги игры и наградили участников. В течение всего праздничного дня работала выставка предметов и орудий военных лет.

Парк Мира в округе Мытищи организовал для гостей выставку военной техники и интенсив по плетению маскировочных сетей. Помимо этого, все желающие участвовали в военно-патриотической игре «Зарница», а после угощались гречневой кашей с тушенкой.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.