34 населенных пункта отметят Дни деревень в Павлово-Посадском округе

сегодня в 14:20

В Павлово-Посадском городском округе в июле Дни деревень отметят в 34 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Жители соберутся все вместе, чтобы весело провести время на праздничных мероприятиях.

Артисты Павлово-Посадского городского округа представят свою творческую, развлекательную программу для жителей деревень и подарят им позитивное настроение.

Главными площадками проведения праздничных мероприятий станут: территории около часовен, зданий Домов культуры и магазинов.

Дни деревень пройдут:

01.07.2024 — д. Курово (18:00)

06.07.2024 — д. Фомино (13:00)

06.07.2024 — д. Шебаново (16:00)

07.07.2024 — д. Тарасово (13:00)

07.07.2024 — д. Демидово (15:00)

07.07.2024 — д. Гаврино (17:00)

09.07.2024 — д. Митино (17:00)

09.07.2024 — д. Борисово (11:30)

09.07.2024 — д. Михалево (13:30)

09.07.2024 — д. Улитино (17:00)

09.07.2024 — д. Логиново (17:00)

12.07.2027 — д. Семёново (17:00)

12.07.2024 — д. Ковригино (17:00)

13.07.2024 — д. Васютино (12:00)

13.07.2024 — д. Дальняя (15:00)

13.07.2024 — д. Дмитрово (12:00)

14.07.2024 — д. Теренино (17:00)

16.07.2024 — пос. Мехлесхоз (17:00)

16.07.2024 — д. Пестово (15:00)

18.07.2024 — д. Перхурово (17:00)

18.07.2024 — д. Евсеево (18:00)

21.07.2024 — д. Чисто-Перхурово (13:00)

21.07.2024 — д. Крупино (16:00)

21.07.2024 — с. Казанское (17:00)

22.07.2024 — д. Данилово (18:00)

23.07.2024 — д. Сумино (15:00)

24.07.2024 — д. Ново-Загарье (17:00)

27.07.2024 — д. Быково (11:00)

27.07.2024 — д. Фатеево (13:00)

27.07.2024 — д. Субботино (16:00)

28.07.2024 — д. Бразуново (13:00)

28.07.2024 — д. Грибаново (13:00)

28.07.2024 — д. Криулино (16:00)

29.07.2024 — д. Левкино (17:00)

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.