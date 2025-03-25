26 марта выйдет фильм из цикла «Города-герои» про Мурманск

26 марта выйдет четвертый фильм из цикла «Города-герои». Он расскажет о Мурманске, сообщает Telegram-канал « 80 лет Великой Победе ».

Мурманск пережил 792 авианалета. Однако он остался неприступным для противника во время Великой Отечественной войны.

В документальном фильме покажут как архивные, так и современные видео. Будут представлены воспоминания ветерана о временах Великой Отечественной войны, о главных столкновениях. Покажут свидетельства ребенка войны. Артист Родион Газманов рассказал про историю собственной семьи, которой гордится.

«Город-герой Мурманск» появится в Сети 26 марта. Посмотреть его можно во ВКонтакте, RuTube и на сайте.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.