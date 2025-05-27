2,1 млн рублей: Стало известно, сколько Люся Чеботина должна налоговой
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Стало известно, что ФНС России вынес новый налоговый счет на 2,1 млн рублей певице Люсе Чеботиной, сообщает Инфо24.
Стоит отметить, что только неделю назад артистка погашала долг перед налоговой суммой в 800 тыс. рублей. Уведомление об этом было ею получено в начале мая.
Более того кроме налоговых проблем у певицы есть и открытый судебный спор с иллюзионистом Александром Наумовым. Подробности претензий пока не раскрываются, но известно, что мужчины подал иск на Чеботину на 1,6 млн рублей.
При этом артистка потребовала в ответ с иллюзиониста около 1 млн рублей. Со слов самой певицы, Наумов получил аванс, а по факту услуга не была оказана качественно во время выступления. Отмечается, что слушание по этому делу должно состояться в начале июня.