2,1 млн рублей: Стало известно, сколько Люся Чеботина должна налоговой

Стоит отметить, что только неделю назад артистка погашала долг перед налоговой суммой в 800 тыс. рублей. Уведомление об этом было ею получено в начале мая.

Более того кроме налоговых проблем у певицы есть и открытый судебный спор с иллюзионистом Александром Наумовым. Подробности претензий пока не раскрываются, но известно, что мужчины подал иск на Чеботину на 1,6 млн рублей.

При этом артистка потребовала в ответ с иллюзиониста около 1 млн рублей. Со слов самой певицы, Наумов получил аванс, а по факту услуга не была оказана качественно во время выступления. Отмечается, что слушание по этому делу должно состояться в начале июня.