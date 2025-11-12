20th Century Studios опубликовала первый тизер «Дьявол носит Prada 2»

Компания 20th Century Studios на официальном YouTube-канале опубликовала тизер-трейлер второй части фильма «Дьявол носит Prada». Продолжение культовой ленты на большом экране выйдет 1 мая 2026 года, сообщает «Афиша Daily» .

Короткий видеоролик возвращает зрителя в знакомую атмосферу редакции модного журнала Runway, где разворачивались события первой части, и где работала главная героиня Энди. Зрители вновь увидят ее в офисном здании, в момент неожиданной встречи с Мирандой Пристли в лифте.

Роли Энди и Миранды по-прежнему исполняют Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип соответственно. Режиссерское кресло сиквела занял Дэвид Френкель, а за сценарий отвечает Элин Брош МакКенна. Продюсерские функции остались за Венди Файнерман и Карен Розенфельт.

К актерскому составу, включающему уже знакомых Эмили Блант и Стэнли Туччи, присоединились такие звезды, как Люси Лю, известная по «Ангелам Чарли», Джастин Теру, запомнившийся по «Оставленным», Б.Дж. Новак, работавший над «Местью», Полин Шаламе, сыгравшая в «Сексуальной жизни студенток», а также Леди Гага.

В «Дьявол носит Prada-2» будет рассказано о том, как главный редактор глянцевого журнала Миранда Пристли сталкивается с кризисом печатных изданий. Бывшая ассистентка Миранды, Эмили, теперь возглавляет крупную компанию, специализирующуюся на товарах класса люкс, и ее рекламный бюджет может оказаться спасением для журнала Пристли.

Стало известно, что Эдриан Гренье, исполнивший роль Нейта, не появится в продолжении. Новым возлюбленным героини Энн Хэтэуэй станет персонаж, которого сыграет Патрик Браммалл, ранее снимавшийся в сериалах «Колин из бухгалтерии», «Зло» и «Сбой».

