17-летняя певица Eliz выпустила новую песню о сложных отношениях

Новая песня юной исполнительницы рассказывает о сложных отношениях и любви. Как отметила сама артистка, возраст в искусстве не играет большой роли. В своих песнях она делится чувствами и переживаниями, которые близки ей и ее друзьям. Также девушка добавила, что в подростковый возраст эмоции самые сильные и яркие, а для зрителя ей важно показывать свою искренность.

Говоря о своем участии в шоу «Голос» в 2022 году, Токарева заявила, что очень хотела попробовать свои силы и отправила заявку на проект в тайне даже от мамы. Но когда ее пригласили на кастинг, родители только поддержали желание юной артистки.

«Я убеждена, что образование очень важно, какой бы жизненный путь ты ни выбрал. Учеба — это не только знания, это еще и умение мыслить, анализировать. Мне образование помогает становиться осознанной», — отметила исполнительница.