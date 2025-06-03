17-летняя певица Eliz выпустила новую песню о сложных отношениях
Фото - © vk.com/eliz.music
17-летняя певица Eliz (Ксения Токарева), известная благодаря участию в шоу «Голос. Дети», выпустила новую песню «Я считаю до пяти». Сейчас она вступает под присмотром продюсера Виктора Дробыша, сообщает «Вечерняя Москва».
Новая песня юной исполнительницы рассказывает о сложных отношениях и любви. Как отметила сама артистка, возраст в искусстве не играет большой роли. В своих песнях она делится чувствами и переживаниями, которые близки ей и ее друзьям. Также девушка добавила, что в подростковый возраст эмоции самые сильные и яркие, а для зрителя ей важно показывать свою искренность.
Говоря о своем участии в шоу «Голос» в 2022 году, Токарева заявила, что очень хотела попробовать свои силы и отправила заявку на проект в тайне даже от мамы. Но когда ее пригласили на кастинг, родители только поддержали желание юной артистки.
«Я убеждена, что образование очень важно, какой бы жизненный путь ты ни выбрал. Учеба — это не только знания, это еще и умение мыслить, анализировать. Мне образование помогает становиться осознанной», — отметила исполнительница.