16 прыжков с горящим парашютом: Том Круз побил рекорд на съемках нового фильма

За выдающийся трюк американский актер Том Круз в очередной раз удостоился места в Книге рекордов Гиннесса. В процессе создания заключительной части серии фильмов «Миссия невыполнима» он совершил 16 прыжков из вертолета с объятым пламенем парашютом, сообщает «Царьград» со ссылкой на официальный сайт Книги рекордов.

Видеоролик, опубликованный в социальной сети X на странице Тома Круза, демонстрирует, как актер совершает 16 прыжков с пылающим в воздухе парашютом.

Каждый раз он покидал вертолет с парашютом, обработанным горючим составом, который затем загорался. Актер успешно освобождался от горящего парашюта, активировал запасной и совершал безопасное приземление. По данным Книги рекордов Гиннесса, до этого никто не совершал подобное количество столь опасных прыжков.

В 2025 году американскому актеру исполнится 63 года. Он известен тем, что предпочитает самостоятельно выполнять большинство сложных и опасных трюков в своих фильмах, полагая, что это добавляет картинам реалистичности. Ранее он уже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за участие в самой продолжительной серии фильмов, кассовые сборы которых превысили 100 млн долларов.

Также в Книгу рекордов Гиннесса был включен основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. В мае состоялось захватывающее шоу дронов, приуроченное к достижению Telegram отметки в 1 млрд ежемесячных активных пользователей. В рамках этого впечатляющего мероприятия в небе была продемонстрирована самая большая «летающая косточка», созданная из дронов, что стало новым рекордом.