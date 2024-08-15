15 августа в Павловском Посаде исполнят песни Виктора Цоя

В 19:00 организатор вечера Сергей Шилин, при участии солистов Дома культуры исполнит самые известные песни артиста.

"Мы не случайно проводим концерт сегодня. 15 августа — день памяти советского рок-музыканта. Именно в этот день в 1990 году не стало основателя и лидера рок-группы «Кино». Сергей Шилин не первый раз организует концерт на нашей площадке. Мы рады, что песни Цоя живут, что они доступны для жителей и гостей нашего городского округа. Ждем всех сегодня, в 19:00. Вместе вспомним знаменитые хиты и почтим память советского музыканта", — отмечают сотрудники Дома культуры «Октябрь».

Виктор Цой родился в Ленинграде в июне 1962 года. Его мать преподавала физкультуру, а отец работал инженером. Таланты Цоя проявились уже в детском саду: он хорошо рисовал и к тому же легко мог повторить любую мелодию, даже самую сложную, отстукивая такт ладонью. Воспитатели советовали отдавать мальчика в художественную или музыкальную школу. Но учиться рисованию Цой начал только в 12 лет. До этого он сменил несколько школ: каждый раз, когда мать меняла работу, мальчик переходил в новое учебное заведение вместе с ней.

В 1970-х годах Цой впервые поучаствовал в рок-проекте — группе «Палата № 6», — где он играл на бас-гитаре.

Музыкант, автор множества песен, актер и художник — он стал настоящей легендой 1980-х годов. Его песни пользовались бешеной популярностью, фильм «Игла» с участием Цоя стал одним из лидеров проката, а молодые люди всего Советского Союза подражали манерам известного музыканта и старались даже внешне походить на него.

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