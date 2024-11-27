14 проектов Подмосковья примут участие в премии Russian Event Awards

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348 проектов из 57 регионов России, 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии получили право на участие в финальных мероприятиях Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2024, которые пройдут 27–29 ноября в Нижнем Новгороде. В число победителей вошли 14 проектов из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Подмосковные проекты стали лауреатами в 11 номинациях:

1. Лучший проект по популяризации событийного туризма:

1 место — Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», Музей-заповедник А. П. Чехова «МЕЛИХОВО», село Мелихово, г. о. Чехов;

2. Лучшее молодежное туристическое событие:

1 место — Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», Автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков», Ивантеевка, Пушкинский г. о.;

3. Лучшая идея туристического события:

1 место — Фестиваль «Лажечников и Ко», МБУ «КГЦБС», г. о. Коломна;

4. Лучшее MICE событие в области туризма:

1 место — Форум «Кадры решают все», Понкратова Екатерина, г. о. Коломна;

5. Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек:

2 место — Всероссийский фестиваль спаржи, Туристско-информационный центр VisitKolomna, г. о. Коломна;

2 место — Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest, Управление социально-значимых проектов администрации г. о. Клин;

6. Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек:

3 место — «Ткань Озер», Муниципальное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга», Озеры, г. о. Коломна;

7. Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек:

2 место — Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», МБУК «Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина», г. о. Мытищи;

8. Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма:

1 место — Фестиваль «Серебристые облака», Каширский краеведческий музей при поддержке администрации г. о. Кашира;

9. Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма:

2 место — Гастрономический фестиваль «Царская уха», МБУ «ЦК «Заречье», Московская область, Луховицы, п. Белоомут, г. о. Луховицы;

3 место — Фестиваль событийного туризма «Лука-море!», Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга и культуры «Черкизово», г. о. Коломна;

10. Лучший муниципальный календарь туристических событий:

1 место — 12 месяцев — 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин, Управление социально-значимых проектов администрации г. о. Клин;

11. Событие в области автотуризма:

2 место — международный фестиваль караванеров и авто путешественников Caravanex., арт-квартал Патефонка и ООО Автокемпер Пром., г. о. Коломна.

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. Ее целями является выявление наиболее успешных инициатив, их продвижения, а также формирование интереса к ним.

Помимо этого, премия направлена на создание информационных и коммуникационных площадок, способствующих обмену опытом и взаимодействию всех заинтересованных сторон в области событийного туризма как на региональном, так и на национальном уровнях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.