14 проектов Подмосковья примут участие в премии Russian Event Awar

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На площадке отеля Royal Spa Hotel в Ярославле 5 и 6 октября прошел финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В число победителей вошли 14 проектов из Подмосковья, которые примут участие в общенациональном этапе премии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Подмосковные проекты стали лауреатами в 11 номинациях:

1. Лучший проект по популяризации событийного туризма:

1 место — Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», Музей-заповедник А. П. Чехова «МЕЛИХОВО», село Мелихово, г. о. Чехов;

2. Лучшее молодежное туристическое событие:

1 место — Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», Автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков», Ивантеевка, Пушкинский г. о.;

3. Лучшая идея туристического события:

1 место — Фестиваль «Лажечников и Ко», МБУ «КГЦБС», г. о. Коломна;

4. Лучшее MICE событие в области туризма:

1 место — Форум «Кадры решают все», Понкратова Екатерина, г. о. Коломна;

5. Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек:

2 место — Всероссийский фестиваль спаржи, Туристско-информационный центр VisitKolomna, г. о. Коломна;

2 место — Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest, Управление социально-значимых проектов администрации г. о. Клин;

6. Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек:

3 место — «Ткань Озер», Муниципальное учреждение культуры «Городской центр культуры и досуга», Озеры, г. о. Коломна;

7. Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек:

2 место — Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», МБУК «Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина», г. о. Мытищи;

8. Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма:

1 место — Фестиваль «Серебристые облака», Каширский краеведческий музей при поддержке администрации г. о. Кашира;

9. Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма:

2 место — Гастрономический фестиваль «Царская уха», МБУ «ЦК «Заречье», Московская область, Луховицы, п. Белоомут, г. о. Луховицы;

3 место — Фестиваль событийного туризма «Лука-море!», Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга и культуры «Черкизово», г. о. Коломна;

10. Лучший муниципальный календарь туристических событий:

1 место — 12 месяцев — 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин, Управление социально-значимых проектов администрации г. о. Клин;

11. Событие в области автотуризма:

2 место — Международный фестиваль караванеров и авто путешественников Caravanex., Арт-квартал Патефонка и ООО Автокемпер Пром., г. о. Коломна.

Экспертный совет оценивал представленные проекты в два этапа. В первом этапе проводилась дистанционная оценка на электронной площадке премии, где формировался список финалистов. Во втором этапе совет оценивал публичные презентации, которые проводились лично представителями или авторами проектов.

Победители окружного этапа в своих номинациях автоматически попадают в шорт-лист и получают возможность защитить свой проект в общенациональном этапе премии. Помимо участников, занявших первые, вторые и третьи места, экспертный совет мог рекомендовать для включения в список финалистов дополнительные проекты. Так, право на выход в общенациональный финал премии получил региональный фестиваль «Русское слово в Коломенском кремле», г. о. Коломна, в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек».

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. Ее целями является выявление наиболее успешных инициатив, их продвижения, а также формирование интереса к ним. Помимо этого, премия направлена на создание информационных и коммуникационных площадок, способствующих обмену опытом и взаимодействию всех заинтересованных сторон в области событийного туризма как на региональном, так и на национальном уровнях.

Общенациональный финал Международной премии Russian Event Awards 2024 состоится в Нижнем Новгороде с 27 по 30 ноября.

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