130 лет исполнилось со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова заявила, что его высокая посещаемость связана с запросом общества на достижения, вызывающие национальную гордость. Команде удается формировать спрос на искусство, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Русский музей — единственный в стране обладатель технико-технологической мобильной лаборатории, которая, что называется, позволяет заглянуть внутрь картины. Ключевой принцип реставрационной школы Русского музея — в основе наука, технико-технологические, химико-биологические исследования, применение новейших технологий и последних научных открытий. И только потом реставраторы приступают к работе», — рассказала Манилова.

По ее словам, сейчас учреждение тесно сотрудничает с «Газпромом» и Курчатовским научным центром, а разработка концепции каждой выставки становится настоящим большим проектом: необходимо найти основу в собрании музея, наладить партнерские отношения с другими музеями и работать с профессионалами во всех смежных сферах.

Сегодня растет популярность Русского музея среди молодежи: такое времяпровождение стало модным, часто проводятся мероприятия, о которых все говорят, заключила гендиректор.