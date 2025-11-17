1,3 тыс мероприятий подготовили библиотеки Подмосковья в период школьных каникул

С 17 по 23 ноября, в дни школьных каникул, в библиотеках Московской области организованы специальные мероприятия для детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Школьников ждут литературные чтения, экскурсии, прогулки, интерактивные программы, уроки компьютерной грамотности, творческие мастер-классы и другие события, разработанные для ребят разных возрастов, на которых, как ожидается, побывает не менее 16 тыс. человек.

Так, Дмитровская центральная библиотека проведет для школьников уроки компьютерной грамотности, экскурсии, прогулки, интерактивные квесты, квизы и творческое обучение.

В Центральной библиотеке Лобни школьникам предложат принять участие в марафонах открытий, интеллектуальных играх и занятиях рукоделием. Кроме того, здесь ежедневно организуются показы лучших детских фильмов.

Городские библиотеки Чехова приглашают читателей на литературные чтения, конкурсы талантов, интеллектуальные игры.

Посетители Губернской библиотеки смогут принять участие в творческой «Лаборатории чудес», где освоят основы актерского мастерства и создадут новогодние подарки своими руками.

Занятия по креативному моделированию, рисованию песком и соревнования по настольным играм ждут детей и подростков в Центральной библиотеке Рузы.

А в Дзержинском Центральная библиотека подготовила комнату виртуальной реальности, где дети смогут почувствовать себя настоящими кулинарами, играя в захватывающие кулинарные симуляторы.

В библиотеке № 8 Жуковского с авторской концертной программой выступит мастер художественного слова Ирина Архангельская, которая прочтет стихи А. Пушкина и С. Есенина, прозу Б. Шергина, а также проведет интерактивное занятие для слушателей.

Больше информации о мероприятиях библиотек Подмосковья в дни школьных каникул и не только размещено на портале «Мое Подмосковье. Библиотеки».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.