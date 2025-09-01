13 тыс человек посетили фестиваль «Область танцевальных культур» в Подмосковье

30 и 31 августа в Подмосковье впервые прошел фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона. В Пестовском парке Балашихи мероприятие посетили 8 тыс. человек, на площади у кинотеатра «Искра» в Видном — 5 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.

В рамках проекта начинающие и профессиональные танцоры уличных направлений Подмосковья выступили в формате танцевальных баттлов под открытым небом.

По результатам отборочных туров в гала-концерте фестиваля примут участие 64 победителя. В номинациях для девочек и мальчиков от 7 до 15 лет были определены 40 победителей из 20 округов, в номинациях для девочек старше 16 лет и брейкинг-дуэтов — 24 победителя из 11 округов.

Выступления конкурсантов оценивал международный состав жюри, многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей.

Помимо конкурсной программы посетители фестиваля приняли участие в мастер-классах от иностранных судей. Завершили программу музыкальные хедлайнеры: хип-хоп исполнитель Кассета и российский рэпер Антоха МС.

Гала-концерт пройдет 14 сентября в парке им. В. Талалихина в Подольске, в рамках которого также состоится турнир между сборными России и мира по брейкингу.

Победители Кубка получат возможность отправиться на соревнования Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng в Китае, фестиваль Dubai Open Breaking в Дубае и фестиваль World Dance Championship (WDC) в Японии.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и партнерском участии Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.