12 жителей Московской области номинированы на награды фестиваля «Золотой компас»

8 февраля в Москве состоится церемония награждения XIX Российского фестиваля туристских фильмов и фотографий «Золотой компас». На награды претендуют 12 участников из Подмосковья, передает пресс-служба организаторов фестиваля.

Три видеоработы Руслана Вагизова из Долгопрудного представлены в номинациях «Трейлер» и «Документальный фильм». Также два его снимка попали в номинации «Животный мир» и «Один на один с природой».

Пять фоторабот Елены Георгиевской из Подольска претендуют на награды в пяти разных номинациях: «Дистанция. ПВД», «Дым костра», «Животный мир», «Минимализм», «Эмоции в походе».

Столько же фотошедевров Алексея Иванова из Балашихи попало в расширенный список претендентов, но по четырем номинациям: «Нестандартный ракурс», «Ночь», «Пейзаж», «Погоды лучше не придумать». Он также представлен с двумя киноработами в номинациях «Видеоклип — кадры под музыку» и «Видовой фильм».

Четыре снимка Полины Андреевой из Королева попали в номинации «Минимализм», «Этнография», «Я и моя команда».

С одной-двумя конкурсными работами в разных номинациях также представлены: Александр Баскаков и Евгения Сереброва из Мытищ, Евгения Шаломихина из Красногорска, Николай Бутяев из Дубны, Игорь Хворостянов из Щёлкова — все в категории видео; Серафима Константинова из Подольска и Елена Кучерова из Тучкова — в категории фото; Алла Захарова из Лобни — в обеих категориях.

В этом году на конкурс было подано более 200 видео и более 640 фотографий. На церемонии награждения, которая пройдет в Большом зале Геологического музея в Москве, покажут 50 лучших фильмов про походы, экстремальный туризм и путешествия. Фотоработы будут демонстрироваться на мониторе при входе в зал.

Начало показов в 11:00, торжественное открытие в 13:00. Вход свободный.

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