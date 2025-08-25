10,5 тыс человек посетили фестиваль искусства «Маги в парках» в Подмосковье

24 и 25 августа в парке им. В. Талалихина в Подольске и в парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» Дубны состоялись первые представления фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков». Мероприятие в Подольске посетили 4,5 тысячи человек, в Дубне — 6 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

По результатам отборочных туров в финал вышли участники в двух номинациях «Микромагия» и «Сценическая магия».

Финалисты в номинации «Микромагия»:

Лев Пименов, г. о. Подольск;

Евгений Зейнулин, г. о. Химки;

Артем Орлов, г. о. Мытищи;

Александр Орлов, г. о. Чехов.

Финалисты в номинации «Сценическая магия»:

Дмитрий Битюцкий, г. о. Мытищи;

Антон Рукосуев, г. о. Балашиха;

Вячеслав и Варвара Разумовские, г. о. Щелково;

Vaites, г. о. Дубна.

Выступления конкурсантов оценивали братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов.

Помимо конкурсной программы зрители увидели выступления самих братьев Сафроновых. Они показали лучшие номера иллюзии и трюки, не имеющие аналогов в мире. В некоторых из них также смогли принять участие зрители.

Фестиваль продолжится до 21 сентября и завершится большим гала-концертом на набережной Павшинской поймы в Красногорске. В рамках программы победители конкурсной части фестиваля поборются за главный приз — возможность выступить в представлении братьев Сафроновых. Также на гала-концерте зрителей ждут выступления известнейших иллюзионистов и фокусников из России и зарубежных стран.

Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.