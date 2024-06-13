10 коллективов из Солнечногорска выступят на фестивале «Город танцует в парках»

16 июня в городском округе Солнечногорск на набережной озера Сенеж состоится масштабный фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. 10 лучших команд муниципалитета будут бороться за звание финалиста. Лучшие из лучших отправятся на гала-концерт 7 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Второй сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» соберет танцевальные команды из 55 городских округов на сценах в 30 парках Подмосковья. Как и в прошлом году, очный этап всего фестиваля завершится конкурсным отбором в городском округе Солнечногорск.

«После выступлений конкурсантов вы увидите концертную программу при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. А в завершении примете участие в мастер-классе от одного из лучших хореографов России. Приглашаем всех желающих посетить самое яркое танцевальное событие этого лета», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Подробная информация представлена на сайте фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.