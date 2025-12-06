10 декабря в Москве пройдет патриотический форум «Поколение героев»

В Москве 10 декабря состоится молодежный патриотический форум «Поколение героев». Мероприятие приурочено к празднованию Дня Героев Отечества, который россияне отмечают днем ранее — 9 декабря.

Организаторы разработали для молодых людей пять направлений. Одно из них — «Служение» — даст возможность пообщаться с военнослужащими, которые участвуют в СВО, и задать им интересующие вопросы. Другое направление под названием «Спорт» познакомит посетителей с биографиями известных атлетов. Также гости форума смогут сразиться в шахматной партии с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

«Площадка форума станет местом открытого диалога, обмена опытом и обсуждения значимых для молодежи общественных инициатив. Программа включает пленарные сессии, мастер-классы и дискуссии с экспертами», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Чтобы попасть на форум, нужно пройти регистрацию на сайте «Молодежь Москвы». Мероприятие состоится в «Цифровом деловом пространстве», расположенном на Покровке.

Участники смогут выбрать одно из нескольких направлений. На треке «Здоровье» врач с ученой степенью проведет лекции об устройстве организма и способах сохранения здоровья. Блок «Медиа» предложит мастер-классы от профессиональных ведущих — они покажут, как правильно проводить интервью. А секция «Искусство» познакомит слушателей с тем, как любовь к Родине находит отражение в работах современных творцов.

