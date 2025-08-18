10-20 миллионов: продюсер оценил возможный гонорар Ротару за концерт в РФ

«Сейчас не думаю, что она захочет приехать сюда. А если даже посетит Россию, то только за баснословный гонорар, который будет в размере 10-20 миллионов рублей за один концерт», — сказал Дворцов.

По его словам, это может вызвать негатив у общественности, так как Ротару негативно высказывалась в адрес России, а также продала всю недвижимость здесь.

Все говорит о том, что она вряд ли вернется в РФ. Кроме того, как минимум 70% аудитории негативно к ней настроена из-за политической позиции. Подавляющее большинство зрителей просто не захотят идти на концерт.

В конце апреля София Ротару продала свою квартиру в Москве за 65 миллионов рублей. Когда-то жилье ей подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков.