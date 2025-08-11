Звезда «Мишлен» по производству красок теперь у российской компании

Российская компания по производству лакокрасочных материалов BIGZONE Coatings сумела не только выжить в условиях антироссийских санкций, а также создать продукт, который соответствует стандартам «Мишлен», сообщает RuNews24.ru .

В связи с тем, что доступ к европейскому сырью был закрыт, компания провела лабораторное исследование, в котором сравнилось европейское и азиатское сырье, оказалось, что азиатское сырье ничуть не хуже, а в некоторых характеристиках даже лучше, поэтому компания на сегодняшний день практически полностью перешло на азиатское сырье.

Однако это не главное достижение, компания BIGZONE не только уменьшила себестоимость продукта, а создала сложную и уникальную систему контроля качества, которая позволяет производить товар идентичный прошедшей партии в больших масштабах.

«Одним хватает компетенций на открытие посредственных забегаловок, другие создают великолепное меню, но качество исполнения блюд хромает от раза к разу. Звезды „Мишлен“ получают те рестораны, чьи блюда не только приготовлены по высшим стандартам качества, но и абсолютно одинаковы на вкус сегодня, завтра и через месяц», — рассказал гендиректор Ярослав Сысоев.

Группа специалистов из BIGZONE внедряется в заводы клиентов и налаживает все процессы так, чтобы выручка предприятия увеличивалась. Клиенту нужна качественная, надежная и долговечная краска, а не ее банка. В этом и заключается преимущество компании.

Таким образом, BIGZONE не только заняла место премиального сегмента после ухода крупных западных компаний, таких как Hempel, PPG и Jotun, но и создала продукт нового поколения. На сегодняшний день компания активно развивается, у нее в наличии 8 локализованных продуктов, около 10 находятся в стадии разработки и 8 продуктов проходят стадию тестирования.