Зумеры меняют рынок труда и отказываются от офиса 5/2

Поколение Z выбирает гибкий график, легче увольняется и чаще тратит деньги на впечатления, несмотря на нестабильность, сообщает Сноб .

По данным AFM, 62% зумеров тревожатся о финансовом будущем, а 37% имеют нерегулярный доход. В условиях экономической нестабильности молодые сотрудники делают ставку на баланс между работой и личной жизнью и требуют уважения к личным границам.

Исследование НИУ ВШЭ показало, что 57% российских зумеров считают принципиальными гибкий график и удаленку. 22-летняя Полина призналась: «А еще для меня красный флаг — работа 5 на 2 в офисе. Это мой страшный сон. Я готова на все, лишь бы не отказываться от удаленки и гибрида».

По данным hh.ru, около 40% молодых специалистов готовы сменить работу ради лучших условий. 22-летняя Юлия заявила: «Да хотят, в этом и дело! Просто наконец-то мы научились ценить свой труд».

Отношение к деньгам тоже меняется. Более 80% представителей поколения Z продолжают тратиться на путешествия даже при финансовых трудностях. При этом 56% россиян, согласно опросу РБК, считают слабостью молодежи неумение жить по средствам.

Финансовый эксперт Ян Арт отметил: «Я выделяю четыре основные черты молодого поколения… Во-первых, американская мечта заменилась новым термином „Интернет-мечта“: вера в быстрый капитал благодаря технологиям. Они смотрят на успешные стартапы в социальных сетях, не понимая, что это единичные истории. Во-вторых, показное потребление: для зумеров дофаминовые покупки важнее накоплений и „финансовой подушки“. В-третьих, молодость воспринимается ими как бесконечный период: можно менять работу, искать себя, не строить карьеру. И, наконец, миф „мир строится с нуля“: они верят, что экономика изменится вслед за их предпочтениями, но корпорации и иерархии сохранятся».

Он также предупредил о «будущем взаймы», связанном с верой в быстрый успех и потреблением вместо накоплений.

Медиаменеджер Ольга Саленко считает, что отказ от авторитарных моделей делает рынок труда более прогрессивным.

«Чем больше молодых людей отказываются терпеть подобное отношение, тем больше будет меняться вектор корпоративной коммуникации», — подчеркнула она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.