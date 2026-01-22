Золото и биткоин получают новую роль в эпоху макроэкономической перестройки

Цены на золото и биткоин отражают адаптацию рынков к новой реальности

В начале 2026 года глобальные финансовые рынки вступили в фазу структурной переоценки на фоне усиливающейся геополитической напряженности, торговых ограничений и изменения ожиданий в отношении траектории монетарной политики ключевых центробанков. Эти факторы спровоцировали перераспределение капитала в пользу защитных активов, прежде всего золота, тогда как криптовалютный сегмент временно оказался под давлением в условиях режима risk-off и сокращения глобальной ликвидности, сообщил РИАМО CMO Bitget Игнасио Агирре.

«Текущая динамика отражает не кризис, а адаптацию рынков к новой макроэкономической конфигурации», — отмечает эксперт.

По его словам, отток порядка 1,3 трлн долларов с американского фондового рынка указывает на осторожную тактику инвесторов, которые в условиях неопределенности предпочитают сначала сократить рисковые позиции, прежде чем перейти к более избирательному размещению капитала.

Подобные процессы укладываются в исторически подтвержденный сценарий.

«В периоды повышенной неопределенности инвесторы традиционно усиливают присутствие в активах сохранения стоимости, а затем возвращаются к инструментам роста по мере нормализации условий», — уточнил Агирре, проводя параллели с глобальным финансовым кризисом 2008 года и фазой криптозимы 2022 года.

Такие циклы как правило формируют основу для следующего этапа развития рынков, а не знаменуют его окончание.

В краткосрочной перспективе в Bitget допускают продолжение роста золота в направлении уровня около 5 тыс. долларов за унцию при сохранении текущего уровня макроэкономических рисков, тогда как биткоин может протестировать диапазон 80–85 тыс. долларов до формирования более устойчивой ценовой базы.

«При этом в стратегическом горизонте оба актива сохраняют позитивный структурный потенциал», — отмечает Агирре, указывая на ожидаемое улучшение условий ликвидности и расширение институционального участия.

По мере развития рыночной инфраструктуры и углубления интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему ценовая динамика криптовалют будет становиться более стабильной. Это создает предпосылки для укрепления роли биткоина рядом с золотом в качестве ключевого хедж-актива в условиях фрагментированной и всё более сложной глобальной финансовой среды.

На фоне роста геополитических рисков, торговых разногласий и неопределенности в отношении дальнейшей политики центральных банков происходит отток капитала с фондовых рынков и ужесточение ликвидности, что усилило спрос на защитные активы и спровоцировало переоценку роли золота и криптовалют в инвестиционных стратегиях.