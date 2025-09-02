Золото бьет все рекорды: декабрьские фьючерсы превысили 3 600 долларов

На американской бирже Comex стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре 2025 года достигла беспрецедентного уровня, впервые в истории преодолев отметку в 3 600 долларов за тройскую унцию, сообщает ТАСС .

Рост обусловлен комплексом факторов, среди которых растущая инфляционная напряженность и опасения инвесторов относительно независимости Федеральной резервной системы. Особую озабоченность рынка вызывает возможное политическое давление на главу ФРС Джерома Пауэлла со стороны администрации президента США Дональда Трампа, что может привести к преждевременному снижению процентных ставок и дополнительному росту инфляции.

Аналитики подчеркивают, что золото демонстрирует исключительную динамику, практически удвоив свою стоимость с начала 2023 года. По прогнозам Goldman Sachs, спотовые цены могут достичь 4 000 долларов за унцию уже к середине следующего года. Параллельно с золотом обновляет максимумы и серебро, подорожав до 40,8 долларов за унцию.

В прошлом году металл обошел евро и стал вторым по значимости резервным активом после доллара. Крупнейшими покупателями выступили Индия, Китай, Турция и Польша,