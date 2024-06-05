Зиновьева: задача правительства Подмосковья - облегчить путь бизнесу

Задача правительства Московского региона - сделать так, чтобы власти были для малого и среднего бизнеса настолько полезными, понятными и незаметными, чтобы им не надо было к ним приходить за ответами на вопросы, сообщила на ПМЭФ заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Малый и средний бизнес, по словам министра, занимает 30% экономики, в нем работает 2 млн человек, что составляет практически 460 тыс. компаний.

«Наша задача – быть максимально незаметными, понятными и полезными для такого большого количества предпринимателей. Потому что в другом случае, если каждый должен прийти к тебе в кабинет и что-то там спросить, и ты должен ему то-то объяснить, то так это не полетит. Не может полмиллиона предпринимателей приходить в чьи-то кабинеты», - сказала Зиновьева.

Зампред привела в пример тот факт, что в Московской области, если предприниматель хочет построить завод, он может получить недвижимость за 1 рубль всего за 10 дней и в электронном формате через Инвестпортал Подмосковья. По такому же принципу можно получить и земельный участок – весь процесс займет 20 дней.

«Сложно ли это? Нужно ли этому обучаться? Ну, мы как бы рассчитываем на то, что мы делаем настолько понятный интуитивный сервис, что этому обучаться не нужно. Это показывает практика», - добавила Зиновьева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», - отметил Воробьев.