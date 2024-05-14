Зиновьева рассказала о свободных площадях для бизнеса в Подмосковье

В Подмосковье создано 69 индустриальных парков, которые заполнены более чем на 87%. Остаются и свободные площадки, о которых подробнее рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В Московской области создана наиболее развитая промышленная инфраструктура. На данный момент в индустриальных парках региона инвесторам доступно более 2,7 тыс. га земельных участков. Также под запрос бизнеса управляющие компании парков готовы построить объекты на 1,5 тыс. га. Кроме того, более 300 тыс. кв. метров недвижимости доступно инвесторам, в том числе в формате «Подмосковье индастриал», — отметила Зиновьева.

Так, свободные площади для размещения бизнеса доступны в таких индустриальных парках, как «Богородский», «Котово» (г.о. Наро-Фоминский), «Клин», «Кашира». Помещения формата «Подмосковье индастриал» доступны в промышленных коворкингах «Рябина» (г.о. Домодедово), «Индастриал сити Есипово» (г.о. Солнечногорск) и «Индастриал сити Коледино» (г.о. Подольск).

При реализации инвестиционного проекта на территории индустриального парка Московской области инвестор может выбрать свободный земельный участок для строительства объекта, соответствующего всем необходимым критериям. Также производственный объект под запросы бизнеса может построить управляющая компания парка.

Реализовать инвестпроект в индустриальном парке можно и в готовом производственном объекте, где уже создана вся инфраструктура. Это, в том числе, промышленные коворкинги в формате «Подмосковье индастриал». Сегодня в Подмосковье создано уже 5 площадок в формате «Подмосковье индастриал», еще 9 проектов по созданию таких площадок находятся на разных стадиях реализации.

Подобрать локацию для реализации проекта в подмосковных индустриальных парках можно на инвестиционном портале Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.