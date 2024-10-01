Зиновьева рассказала о росте промпроизводства в Подмосковье за 8 месяцев 2024 года

В Подмосковье продолжает расти промышленное производство: за 8 месяцев 2024 года в регионе зафиксирован рост сразу в нескольких отраслях промышленности. Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о том, какие сферы промпроизводства показали наиболее активный рост, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Так, в январе–августе этого года рост производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, составил 53,7%. На 50,9% в отчетном периоде зафиксирован рост в металлургическом производстве, куда, в том числе, входит производство чугуна и стали, а также стальных изделий. Кроме того, на 53,5% увеличилось производство кожи и изделий из кожи, где производство обуви выросло на 69,5%», — сказала Зиновьева.

Зампред также отметила, что стабильный рост продемонстрировал сектор производства текстильных изделий, который вырос на 30,1%, производство резиновых и пластмассовых изделий — рост за 8 месяцев составил 29,2%. Также в этот период в регионе увеличилось производство электрооборудования — 22,7%. При этом производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей выросло на 61,3%.

В целом рост промышленного производства в Московской области за 8 месяцев этого года составил 11,1%. При этом в обрабатывающем секторе промышленное производство выросло на 11,9%.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.