Зиновьева обозначила меры поддержки для производителей автокомпонентов в регионе

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе координационного совета по промышленности «О развитии производства автомобильных компонентов» в Казани рассказала о мерах поддержки производителей автокомпонентов и реализации инвестпроектов в регионе. Корсовет прошел под председательством министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В Московской области активно развивается автомобильная промышленность и производство автокомпонентов. В регионе работают свыше 200 таких предприятий. На сегодняшний день в Подмосковье реализуется порядка 20 новых инвестпроектов в сфере машиностроения, в том числе и в производстве различных автокомпонентов. Эти проекты реализуются, например, в сфере выпуска спецтехники, осей для грузовой и прицепной техники, подшипников, автостекла, компонентов для гидравлических систем и многое другое. Мы в свою очередь предоставляем предприятиям поддержку на всех стадиях развития бизнеса: от выбора площадки до запуска производства. Также важно отметить, что сопровождение инвестпроектов в Подмосковье осуществляется в собственной CRM-системе АИС «Инвестор», что позволяет обеспечить высокую скорость прохождения всех этапов реализации проекта», — рассказала Екатерина Зиновьева.

На этапе подбора площадки специалисты Мининвеста Московской области помогут предпринимателю выбрать наиболее подходящую. Инвестор может разместить свое производство, например, на территории особой экономической зоны, индустриального парка, на площадке в формате light industrial или получить землю без торгов. Так, подобрать и получить площадку для локализации помогли производителю турбокомпрессоров для двигателей «Турбокомплект» в Протвино.

На этапе строительства инвесторы также могут рассчитывать на поддержку, например, получение субсидии на создание инженерной инфраструктуры до 200 млн рублей (до 250 млн рублей для отдаленных округов). Так, машиностроительный завод «Тонар», производитель прицепной техники, смог компенсировать затраты на подключение инженерных коммуникаций в размере 70 млн рублей.

Для закупки оборудования инвесторам предоставляются льготные займы от регионального фонда развития промышленности на сумму до 150 млн рублей и от федерального ФРП на сумму до 5 млрд рублей. Так, компания «ЛИАЗ» получила льготный заем от ФРП РФ на сумму 750 млн рублей для приобретения оборудования в рамках реализации инвестпроекта по запуску производства автобусов нового поколения.

Уже после запуска инвестпроекта специалисты подмосковного Мининвеста окажут предпринимателям содействие в заключении офсетов и специальных инвестиционных контрактов (СПИК), при выходе на зарубежные рынки, а также в подборе и обучении персонала, промышленной кооперации и многом другом.

Узнать больше о мерах поддержки для предпринимателей можно на инвестиционном портале Московской области. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.